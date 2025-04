Sacchi su Ancelotti: "Un autentico fuoriclasse della panchina. Il Real dovrebbe pensarci bene prima di mandarlo via"

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato così di Carlo Ancelotti che sembra essere destinato all'addio al Real Madrid dopo l'eliminazione ai quarti di Champions League contro l'Arsenal: "Non si può mica vincere sempre. Quello che mi dispiace, e che però fa parte del calcio, è che, a causa di questa uscita dalla Champions, adesso tutti criticano Carletto e gli attribuiscono le responsabilità dell’eliminazione. Ma questi qui, che parlano e non hanno la minima idea di ciò che dicono, lo sanno chi è Ancelotti? Sanno quello che ha vinto? Sanno che è l’unico allenatore al mondo ad aver conquistato cinque Champions League? Io lo considero un autentico fuoriclasse della panchina e non soltanto per i successi ottenuti, ma per il suo immenso spessore umano. Secondo me, a Madrid, dovrebbero pensarci non una volta ma due o tre volte prima di mandare via uno come Carletto.

A Madrid è un fallimento non andare avanti in Champions? D’accordo, ma guardiamo con quale squadra ha affrontato la stagione. Mille infortuni, tante partite giocate senza difensori di ruolo e un centravanti acquistato come se fosse un fenomeno e che però il fenomeno non l’ha fatto... Questa è la realtà. Lo dico perché conosco bene l’ambiente del Real Madrid e conosco anche il presidente Florentino Perez con il quale ho lavorato quando ero direttore tecnico del club. Grande dirigente, però troppo focalizzato sugli attaccanti. Pensi che io, per fargli comprare Sergio Ramos, mica uno qualunque, ho dovuto battagliare per tre mesi, perché lui, i difensori, neanche li guarda".