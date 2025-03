Sacchi su Leao: "Grandi qualità tecniche e atletiche, ma per diventare un campione serve anche altro"

Rafael Leao via dal Milan in caso di arrivo in panchina di Massimiliano Allegri? Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico rossonero Arrigo Sacchi ha detto la sua su questo possibile scenario. Questo un estratto delle interessanti parole dell'ex allenatore del Milan:

Sacchi su Leao

"Valuto quello che vedo. Leao è stato determinante nella stagione dello scudetto con Pioli. Poi ha avuto un calo, secondo me determinato da questioni caratteriali. Quest’anno ha avuto qualche problema sia con Fonseca sia con Conceiçao. Sono convinto che abbia grandi qualità tecniche e atletiche, ma per diventare un campione, e lui ne avrebbe le possibilità, serve anche altro. Mi auguro che Allegri, che è anche un bravissimo motivatore, riesca a tirargli fuori quello che ancora non abbiamo visto".

Allegri-Milan, Scudetto possibile?

"Se con Allegri il Milan potrebbe tornare a lottare per lo scudetto? Ripeto: lui in Italia è bravissimo. Se davvero arriverà a sedersi sulla panchina rossonera, spero che possa riportare in alto la mia squadra del cuore. Se poi darà anche uno stile ai rossoneri, e cioè se farà praticare uncalcio più moderno e più europeo, sarò ancora più felice".