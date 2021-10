Sacchi sui fischi a Donnarumma: "Ha tradito, non meravigliamoci"

Arrigo Sacchi è intervenuto ieri al Festival dello Sport a Trento, dove ha raccontato tanti aneddoti sulla sua carriera. L'ex allenatore del Milan ha commentato poi anche alcuni temi di attualità, come per esempio i fischi rivolti a Gigio Donnarumma dai tifosi presenti a San Siro durante Italia-Spagna: "Ha tradito, non meravigliamoci" le parole di Sacchi riportate stamattina dal Corriere della Sera.