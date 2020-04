Sacchi sul 5-0 al Real: "Ancelotti esterno? Mossa illogica, ma vincente"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Arrivo Sacchi ha raccontato come ha preparato la gara contro il Real Madrid del 19 aprile 1989, vinta dal Milan 5-0: "Alla vigilia io provavo tutte le situazioni che avremmo potuto trovare in campo. E chiedevo il massimo impegno: ritmi alti, contrasti duri. Succede che in un tackle il giovane Albertini mette fuori gioco Evani. Che fare? Fu l’unica volta che convocai i giocatori dei quali mi fidavo di più per avere un consiglio, ma poi scelsi di testa mia. Avevo due alternative: inserire Virdis in attacco, spostare Donadoni sulla fascia e mettere Gullit a fare la mezzapunta; oppure avanzare Rjikaard da difensore a centrocampista, piazzare Costacurta al suo posto e spostare Ancelotti a sinistra, che non era certo il suo ruolo. Alla fine ho deciso di fare la cosa più illogica, Ancelotti a sinistra con il numero 11. Carletto, oltre che intelligente, era generoso e questo mi faceva stare tranquillo".