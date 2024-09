Sacchi sul Milan: "Il secondo tempo contro la Lazio è stato avvilente: una squadra che non si muoveva da squadra"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico rossonero Arrigo Sacchi ha rilasciato queste parole sul Milan di Fonseca: "Mi ero illuso vedendo il primo tempo con la Lazio: mi sembrava si muovessero discretamente bene. Mi sbagliavo, il secondo tempo è stato avvilente: una squadra che non si muoveva da squadra. Senza pressing, anche se in Italia il vero pressing lo fanno in pochi".

Eppure nel pre-campionato il Milan non ha perso nemmeno una partita nonostante abbia incontrato diversi top club come Manchester City, Real Madrid e Barcellona: "Io le partite di precampionato non le guardo, neanche una: si perde solo tempo".