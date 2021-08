Sacchi sul Milan: "Pioli ha messo il gioco al centro del progetto e si vede"

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha rilasciato questa parole sul Milan di Pioli: "È un collettivo. Aggredisce, fa pressing, ha coraggio. Pioli ha messo il gioco al centro del progetto e si vede: contro il Cagliari ha dominato, e non c’erano Donnarumma, Ibrahimovic, Calhanoglu, Kessie, Bennacer. C’è un’idea e tutti lavorano per metterla in pratica. Ora, però, non credano di essere arrivati".