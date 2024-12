Sacchi sul Milan: "Serve continuità. Giusto dare tempo a Fonseca"

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico rossonero Arrigo Sacchi ha commentato così il momento del Milan che stasera sarà impegnato sul campo dell'Atalanta: "Parlando dei rossoneri bisogna premettere una cosa: la continuità, in questa stagione, non è ancora stata trovata. La squadra di Fonseca fa buone prestazioni e poi, all’improvviso, cala. Si tratta, secondo me, di un fenomeno normale se consideriamo che l’allenatore è al suo primo anno di lavoro, e che i giocatori devono adattarsi ai suoi metodi e alle sue idee.

E’ giusto dare tempo al tecnico affinché riesca a mettere in campo, e a far vedere, ciò che si è proposto. Nel mese di novembre, in sei partite ha raccolto quattro vittorie e due pareggi: mi sembra che ci sia una crescita rispetto al periodo iniziale e questo vuol dire che aumentano anche la fiducia e l’autostima".