Sacchi sul suo Milan: "Eravamo convinti che giocare bene aiutasse a vincere"

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della "Domenica Sportiva", è intervenuto l’ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi, il quale ha dichiarato: “Cos’è rimasto della lezione del mio Milan? Io spero poco perché sono passati 30 anni. Oggi giochiamo a dei ritmi alti, quindi spero che ci sia un cambiamento anche se il nostro Paese fa fatica a cambiare. Abbiamo dato una spallata di orgoglio al calcio italiano, il riconoscimento Uefa è molto importante. Eravamo convinti che il migliore antidoto per fermare l’avversario fosse il gioco e che giocare bene aiutasse a vincere, una cosa che forse in Italia ancora non è chiara".