Sala: "Il Milan non si può più nascondere, lotterà fino alla fine per lo scudetto"

In merito al primo posto dei rossoneri in Serie A, Luigi Sala, ex difensore rossonero, ha dichiarato al profilo Twitch del Milan: "Il Milan non si può più nascondere. La squadra ha una mentalità importante, è questo che sta facendo la differenza. Non hanno paura di affrontare nessuno, se la possono giocare con tutti e questo non accadeva da un po' di tempo. Questo Milan se la può giocare fino in fondo con Inter e Juventus. Sarà una bella lotta, sarà un finale di campionato incandescente".