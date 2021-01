Sala su Milan-Atalanta: "Grande partita tra due squadre che stanno bene"

Luigi Sala, ex difensore rossonero, è intervenuto in diretta sul profilo Twitch del Milan e ha rilasciato queste parole su Milan-Atalanta di sabato: "Sarà una grande partita, sono due squadre che stanno bene. Il Milan sta facendo un'annata straordinaria, merito di Pioli e dei suoi ragazzi che lo stanno seguendo in maniera incredibile. L'Atalanta è ormai una realtà di primissimo livello, affrontarla non è mai facile".