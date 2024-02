Sampdoria, cambio per infortunio inesistente. Pirlo: "Piccini ha detto 'calma' ma è stato capito 'cambia'"

La fiera dell'errore. L'ennesima. La Sampdoria esce dal "Ferraris" con un punto e tanto amaro in bocca. Contro il Brescia non è bastata una prestazione positiva, propositiva e con tante occasioni create ma alla fine il gol nel finale di Adorni ha rappresentato una doccia fredda che il pubblico, encomiabile ancora una volta, non avrebbe mai meritato. Un pareggio arrivato dall'ennesima situazione di vantaggio, sono ormai 18 i punti dilapidati, e soprattutto un "Ferraris" che nuovamente torna a non essere "amico". L'ultima vittoria davanti al proprio pubblico risale al 9 dicembre scorso quando una doppietta di Sebastiano Esposito, ora infortunato, stese il Lecco.

A far crescere ancora di più i rimpianti anche il malinteso in occasione della sostituzione di Piccini che forse non era necessaria. Il difensore blucerchiato, al minuto 81, è stato sostituito apparentemente per un problema fisico che però non c'era. "C'è stata una mancata comunicazione nell'occasione della sostituzione. Dal campo hanno detto 'Calma' ed invece è stato capito 'Cambia' - ha spiegato Pirlo in conferenza -. Anche lì potevamo aspettare un attimo. Questi dettagli sono fondamentali a questi livelli. Non possiamo permetterci di commettere questi errori, oltre a quelli che facciamo in partita, che ti costringono ad inserire ragazzi di 16-17 anni che magari non sono ancora pronti per questo tipo di partite".