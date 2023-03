Savicevic: "Diaz ha grandi qualità, deve avere più fiducia in sè stesso"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto al canale Twitch del Milan, l'ex rossonero Dejan Savicevic ha parlato così dell'attuale numero 10 rossonero, Brahim Diaz: "All'inizio ha avuto qualche difficoltà, ma ora sta giocando sempre meglio. Speriamo possa dimostrare tutto il suo talento. Ha grandi qualità, altrimenti non avrebbe giocato nel City, nel Real e nel Milan. Secondo me deve avere più fiducia in sè stesso, anche se sbaglia qualcosa deve credere nei suoi mezzi e nelle sue qualità. Non deve avere paura, se lo farà darà ancora di più".