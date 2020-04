Savicevic: "Finale Champions 1995? Era il miglior periodo della mia carriera, sapevo già da diversi giorni che non avrei recuperato"

Durante la diretta su Instagram con Carlo Pellegatti, l'ex rossonero Dejan Savicevic ha rilasciato queste parole sulla finale di Champions League del 1995 contro l'Ajax che lui ha dovuto saltare per infortunio: "Stavo molto bene in quel periodo, forse il miglior periodo di forma della mia carriera. Purtroppo mi sono fatto male e non ho potuto giocare. Qualche giorno prima, in allenamento, mi sono stirato. Ho provato a recuperare, ma non stavo bene. Il dottor Monti, già dopo gli esami a cui mi ero sottoposto, mi aveva detto che non ce l'avrei fatta a recuperare, ma non lo abbiamo detto alla stampa".