Savicevic su CDK: "Deve abituarsi al calcio italiano e alle richieste di Pioli"

In merito alle difficoltà di Charles De Ketelaere, Dejan Savicevic, ex trequartista rossonero, ha spiegato al canale Twitch del Milan: "Deve capire in fretta com'è il calcio italiano, quanto è difficile e quello che chiedono gli allenatori in Italia ai giocatori offensivi è di più rispetto a quello che chiedono gli altri. Deve imparare che deve anche correre indietro, deve abituarsi in fretta al calcio italiano. Deve abituarsi a quello che gli chiede Pioli, che ha dimostrato di essere un grande allenatore, vincendo l'anno scorso lo scudetto nonostante secondo me ci fossero un paio di squadre sulla carta più forti".