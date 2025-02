Savicevic su Gimenez: "Se Ibra dice che è forte, vuol dire che è forte. Può coesistere con Joao Felix"

vedi letture

Durante il mercato invernale, il Milan ha chiuso gl acquisti di Santiago Gimenez e Joao Felix. Questo il pensiero di Dejan Savicevic, ex giocatore rossonero, alla Gazzetta dello Sport sulla nuova coppia di attaccanti milanisti: "Se i tifosi possono tornare a sognare? Certo, devono. Il Milan è una grandissima squadra, ha sul braccio uno stemma con sette Coppe dei campioni. Capito? Sette. Il Milan è la storia. Io sono orgogliosissimo di aver fatto parte di una delle migliori squadre del mondo. E lo saranno anche i nuovi acquisti.

Se Felix e Gimenez possono coesistere? Penso proprio di sì. In ogni caso c’è un allenatore, Sergio mi sembra l’uomo giusto, soprattutto per Joao Felix che è un grande talento e va recuperato. L’ho visto in azione, come si muove, come dribbla e partecipa al gioco, il giocatore c’è. Felix sembra triste? Al Milan non puoi né essere triste, né tenere il muso. Ci penserà Conceiçao ad aiutarlo ad inserirsi. Sono portoghesi, parlano la stessa lingua e sicuramente pensano lo stesso calcio. Gimenez? Lo conosco poco. Ho visto che fa molti gol, che segna con continuità. Poi c’è la parola di Ibrahimovic. Se Ibra dice che è forte, vuol dire che è forte".