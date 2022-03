Seedorf si converte all'Islam: "Sono molto felice, continuerò a portare il mio nome"

MilanNews.it

Clarence Seedorf si è convertito all'Islam. La notizia arriva direttamente dall'ex calciatore rossonero, che ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram aggiungendo in didascalia: "Sono molto felice e lieto di unirmi a tutti i fratelli e le sorelle nel mondo, in particolare alla mia adorabile Sophia che mi ha insegnato più approfonditamente il significato dell'Islam. Non ho cambiato nome, continuerò a portare quello dato dai miei genitori. Mando a tutti il mio amore nel mondo".