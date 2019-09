Serena: "Piatek? Ha solo bisogno di tempo, segnare un gol lo aiuterebbe"

Aldo Serena, ex attaccante rossonero, ha commentato così a Tuttosport il momento di Piatek: "Può capitare, quando si cambia allenatore e metodo di lavoro, di avere delle difficoltà. Piatek è stato descritto come un attaccante totale, ma lui è prima di tutto una punta centrale che vive per il gol, non è uno Dzeko. Mi sembra un ragazzo quadrato, non emotivo, quindi penso che abbia solo bisogno di tempo e di capire bene le metodologie di Giampaolo. Non penso soffra la pressione per quanto fatto la scorsa stagione, ma segnare un gol lo aiuterebbe. Io quando giocavo e non segnavo per 2-3 gare, mi innervosivo, anche perché militavo in squadre come Juve, Inter, Torino o Milan e le critiche arrivavano in fretta. Cercavo di isolarmi, di restare tranquillo e di fare nel miglior modo possibile le cose che svolgevo solitamente durante la settimana".