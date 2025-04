Serginho: "Braida e uno scout del Milan mi hanno scoperto in Brasile"

Serginho, ex giocatore rossonero, intervistato da Radio Serie A, ha rilasciato queste dichiarazioni: "Noi brasiliani siamo nati con il calcio nel sangue, la passione del calcio viene sempre da piccolino. Io sono sempre stato un grande tifoso del Milan, l’ho sempre accompagnato dagli anni di Van Basten, Gullit, Rijkaard. Ho sempre avuto la passione di arrivare un giorno e aver l’opportunità di fare parte della storia di questo club. Grazie a Dio ho avuto questa possibilità di fare la storia di questo club, voglio ringraziare anche i miei compagni, è stata una gioia grandissima.

Chi mi scoprì? In quel periodo era molto difficile perché la globalizzazione non era come oggi. C’era uno scout del Milan, chiamato Luizio Santos, lavorava tanto nel mercato sudamericano. Lui insieme ad Ariedo Braida è stato lì: sono state le due persone che mi hanno scoperto in Brasile. Sono stato acquistato dal Milan nel marzo del ’99, avevo quasi 28 anni. Ho iniziato molto tardi, non ho avuto l’opportunità di fare il settore giovanile. Ho iniziato molto tardi, prima era molto più difficile. Ero titolare del San Paolo da tre anni, facevo già parte della Nazionale brasiliana“.