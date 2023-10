Serginho: "In campionato il Milan se gioca con Inter e Napoli. In Champions League..."

In merito agli obiettivi stagionali del Milan in campionato e in Champions League, Serginho, ex giocatore rossonero, ha dichiarato: "In Serie A i rossoneri se la giocano contro Inter e Napoli, mentre in Europa vedo il Milan dietro rispetto a squadre come Real e City. Di certo qui non è il favorito per la vittoria finale".