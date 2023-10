Serginho sul Milan: "A parte il derby inizio di stagione positivo dei rossoneri"

vedi letture

Serginho, ex terzino rossonero, ha parlato così a Tuttosport del Milan di Stefano Pioli: "Tutti parlano dell’1-5 del derby perché si conosce l’importanza di quel match, per la tradizione di Milano, una gara dove ci si aspetta qualcosa di più. Per come è stata persa, vengono dei dubbi. Ma se poi analizziamo l’inizio stagionale dei rossoneri è positivo. Avessero perso contro Bologna o Torino non sarebbe venuto fuori tutto questo casino. Il Milan è un gruppo giovane, il tempo dirà dove i rossoneri potranno arrivare".