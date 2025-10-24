Serginho sul Milan: "Già da luglio si vedeva un gruppo che credeva nelle idee di Allegri"

In merito all'inizio di stagione del Milan e al lavoro in panchina di Massimiliano Allegri, l'ex rossonero Serginho ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Si vedeva che il gruppo credeva nelle idee dell’allenatore già da luglio. Mancavano molti elementi che sono stati acquistati dopo la tournée o erano in vacanza, ma lo spogliatoio era unito e le sensazioni positive.

Allegri predica calma sullo scudetto? Ha ragione perché è troppo presto per sbilanciarsi. Il campionato è ancora lungo: la Juventus, pur non al top, è forte, l’Inter sta tornando e il Napoli che ultimamente non vola, non va sottovalutato. Tra qualche mese capire meglio. L’importante è che il Milan continui a fare risultati senza pensare troppo al futuro. A marzo vedremo come sarà la classifica e chissà...”.

