Katia Ancelotti: "Gattuso? Papà ci è rimasto male, non si sono più visti o sentiti"

Katia Ancelotti, figlia di Carlo, ha parlato al Corriere della Sera anche del rapporto che si è incrinato tra il padre e Rino Gattuso che gli subentrò a Napoli dopo l’esonero senza dirgli nulla. Queste le sue dichiarazioni: "Se si sono chiariti? Non si sono più sentiti, nè visti.

Papà ci è rimasto male e non fa finta di niente. Rino non lo ha mai più chiamato, probabilmente si rivedranno al Mondiale, ci auguriamo tutti che l’Italia ci vada. Sarebbe bella una finale Brasile-Italia, l’ultima c’era stata nel 1994, papà era il secondo di Sacchi. Gattuso dov’era?!".