Marinozzi: "Modric tecnicamente sta funzionando, ha dato qualità e la squadra ha cambiato i principi"

Andrea Marinozzi, noto giornalista oggi nuovo volto di DAZN, è intervenuto così a Radio Rossonera prima della partita di questa sera tra Milan e Pisa, alle 20.45 a San Siro. Questo un estratto delle sue parole sul momento dei rossoneri di mister Massimiliano Allegri:

Sull'importanza di Modric

"Tecnicamente sta funzionando. Modric ha dato qualità e la squadra ha cambiato i principi, che ora sono più adatti. Se ci aggiungiamo anche l’andamento un po’ lento delle altre squadre, non è così sorprendente che il Milan sia primo dopo 7 giornate”.

Sulla lotta scudetto?

"Bisogna guardarsi indietro da quelli che fanno più paura, dall’Inter. Anche dal Napoli, perché i giudizi su di loro ora sono molto negativi, ma la realtà è un po’ diversa. Però l’Inter è la più pericolosa, sta facendo bene, Chivu sta facendo un buon lavoro ed è normale che se fossi un tifoso del Milan sarei preoccupato dai cugini lì dietro”.

DOVE VEDERE MILAN-PISA

Data: venerdì 24 ottobre 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Sky, Tim Vision

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: ZUFFERLI

Assistenti: ROSSI L. – MASTRODONATO

IV uomo: COLLU

VAR: GARIGLIO

AVAR: DOVERI