Stasera contro il Pisa Leao potrebbe sfatare l'ennesimo tabù

Stasera contro il Pisa Leao potrebbe sfatare l'ennesimo tabùMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:00News
di Niccolò Crespi

Il Milan di Max Allegri torna in campo questa sera contro il Pisa, in quello che sarà l'anticipo dell'ottava giornata di campionato. I rossoneri, dopo la bella vittoria casalinga contro la Fiorentina dell'ex Pioli dovranno portare a casa nuovamente punti preziosi, utili per il proprio obiettivo.

Leao e il tabù San Siro

Nell’ultimo turno, Rafael Leão ha ritrovato il gol al Meazza in Serie A, a 512 giorni dall'ultima rete casalinga (25 maggio 2024); nelle due precedenti occasioni in cui aveva segnato in casa, aveva replicato anche nella gara interna successiva: contro Salernitana e Cagliari nel maggio 2024, e contro Atalanta e Lecce tra febbraio e aprile dello stesso anno. Tuttavia, il portoghese ha realizzato solo due reti nelle ultime 12 gare contro squadre neopromosse nella competizione.