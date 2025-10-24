Stasera contro il Pisa Leao potrebbe sfatare l'ennesimo tabù

Il Milan di Max Allegri torna in campo questa sera contro il Pisa, in quello che sarà l'anticipo dell'ottava giornata di campionato. I rossoneri, dopo la bella vittoria casalinga contro la Fiorentina dell'ex Pioli dovranno portare a casa nuovamente punti preziosi, utili per il proprio obiettivo.

Leao e il tabù San Siro

Nell’ultimo turno, Rafael Leão ha ritrovato il gol al Meazza in Serie A, a 512 giorni dall'ultima rete casalinga (25 maggio 2024); nelle due precedenti occasioni in cui aveva segnato in casa, aveva replicato anche nella gara interna successiva: contro Salernitana e Cagliari nel maggio 2024, e contro Atalanta e Lecce tra febbraio e aprile dello stesso anno. Tuttavia, il portoghese ha realizzato solo due reti nelle ultime 12 gare contro squadre neopromosse nella competizione.