Gasperini smentisce Dybala dopo le dichiarazioni critiche verso la squadra dopo Roma-Plzen

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "Non mi rivedo nelle parole di Dybala, la squadra ha lottato fino alla fine e ha cercato di fare gol. Moscia nelle conclusioni, quello sì, c'è tanta gente che non segna da tanto tempo e bisogna farsi un esame di coscienza e chiedersi come mai". Lo ha detto Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, a Sky Sport, dopo la sconfitta subita in Europa League rispondendo alle parole di Dybala che ha definito la Roma "moscia" e "senza cattiveria". "E' una sconfitta che ci deve far riflettere - ha aggiunto Gasperini -. Nel primo tempo c'erano tanti spazi per essere più incisivi. Se non lo siamo stati allora dobbiamo capire perché.

Non era una partita contro una squadra chiusa, c'era la possibilità di giocare qualitativamente bene. Le condizioni per giocare meglio in attacco c'erano". Gasperini ha poi concluso: "Ci sono state diverse prestazioni buone di alcuni giocatori della Roma. Poi è chiaro che l'attacco ti fa vincere le partite e lì dobbiamo metterci una pezza". (ANSA).