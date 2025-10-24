Battere il Pisa per una notte a +4: ecco la missione del Milan con Leao e Gimenez dal 1'

Guai a parlare di fuga visto che siamo solo all'8^ giornata di campionato (ieri in conferenza stampa Max Allegri è stato molto chiaro su questo tema), ma se stasera il Milan batterà il Pisa a San Siro sarà almeno per una notte a +4 sulla seconda in classifica. Domenica scorsa i rossoneri sono tornati primi in classifica dopo due anni e ora non vogliono fermarsi, anzi vogliono provare un primo allungo sugli avversari.

ANCORA DIVERSI ASSENTI - Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, per la gara casalinga di stasera contro il Pisa dell'ex attaccante milanista Alberto Gilardino, Allegri recupera Christopher Nkunku, ma dovrà fare ancora a meno di diversi infortunati: oltre ai già sicuri Jashari, Rabiot, Estupinan e Pulisic, non ci saranno nemmeno Ruben Loftus-Cheek, il cui provino ieri non è andato bene in quanto ha ancora fastidio alla coscia destra, e il giovane Balentien, anche lui alle prese con alcuni problemi fisici. Il recupero dell'attaccante francese, che ha smaltito il problema al piede che aveva rimediato in nazionale, non è comunque banale perchè permetterà al tecnico livornese di utilizzare dal primo minuto in avanti la coppia composta da Rafael Leao e Santiago Gimenez.

RAFA E SANTI - Il portoghese è tornato decisivo domenica scorsa contro la Fiorentina e stasera tutti si aspettano delle conferme. Allegri spera poi che Santiago Gimenez possa finalmente sbloccarsi in campionato: nonostante sia ancora a secco, il messicano si sta comunque dimostrando importante per il Diavolo con un grande lavoro al servizio della squadra. Ma essendo il centravanti titolare della formazione milanista, è il momento che inizi a segnare con continuità. Battere il Pisa e lanciare un nuovo messaggio a tutti per lo scudetto: ecco la missione di stasera del Milan di Max Allegri.

