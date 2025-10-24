Milan, contro la Fiorentina il primo rigore calciato nei tempi regolamentari da Leao in rossonero

Oggi alle 16:31
di Enrico Ferrazzi

In vista di Milan-Pisa, gara valida per l'8^ giornata di campionato, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche su Rafael Leao: "Con i 2 gol realizzati in Milan-Fiorentina, Leao ha siglato la sua settima doppietta in Serie A, con uno score complessivo di 57 reti in 201 presenze. Proprio i viola, insieme al Cagliari, sono la vittima preferita dell’attaccante portoghese, con 6 centri. 

La rete su rigore di Leao contro la Fiorentina ha rappresentato il primo penalty calciato dall’attaccante nei tempi regolamentari da quando veste la maglia rossonera. Il portoghese aveva calciato infatti solo un altro rigore, nel preliminare di Europa League 2020/21 contro il Rio Ave, con vittoria finale dei rossoneri". 
 