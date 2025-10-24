Adani elogia Jashari: "Uno dei giocatori giovani più forti del panorama"

Nel corso del consueto appuntamento con 'Viva el Futbol', l'ex calciatore Daniele Adani ha commentato la possibilità per il Milan di vincere lo scudetto rispondendo ad un follower che ha parlato di "impresa":

"Per me il Milan senza coppe, quest'anno, senza coppe, ha più probabilità di vincere rispetto al Napoli dell'anno scorso che non aveva le coppe, perché il Milan è forte. Il Napoli è stato inventato da Conte, ma il Milan è forte. Il Napoli ha anche perso Kvaratskhelia l'anno scorso. Il Milan non ha ancora visto Jashari, uno dei giocatori giovani più forti del panorama, pagato 40 milioni".