Serie A 2026/27, decise le date di inizio e fine campionato
MilanNews.it
Nel consiglio di Lega Calcio Serie A andato in scena oggi non sono state decise solo date e regolamento della Supercoppa Italia di dicembre (clicca QUI), ma anche le date ufficiali di inizio e fine della prossima stagione calcistica.
Il prossimo campionato di Serie A inizierà il 23 agosto 2026, ovviamente con i relativi anticipi trattandosi di una domenica. Il campionato si concluderà poi il 30 maggio 2027.
Primato fastidioso: per chi e perché? Rigori, regole, opinioni, commenti: sono tutti tifosi... Gimenez e gli altri titolari, Gimenez e gli altri simulatori. Ossessione Sinner di Luca Serafini
