Serie A 2026/27, decise le date di inizio e fine campionato

Serie A 2026/27, decise le date di inizio e fine campionatoMilanNews.it
Oggi alle 19:29News
di Manuel Del Vecchio

Nel consiglio di Lega Calcio Serie A andato in scena oggi non sono state decise solo date e regolamento della Supercoppa Italia di dicembre (clicca QUI), ma anche le date ufficiali di inizio e fine della prossima stagione calcistica.

Il prossimo campionato di Serie A inizierà il 23 agosto 2026, ovviamente con i relativi anticipi trattandosi di una domenica. Il campionato si concluderà poi il 30 maggio 2027. 