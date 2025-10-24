Braglia: "Il Milan deve assolutamente sfruttare l'occasione questa sera"

Questa sera, alle ore 20.45 a San Siro, il Milan ospita il Pisa in occasione dell'ottava giornata di campionato di Serie A Enilive. Sarà uno scontro testacoda con il Diavolo che guida in solitaria la classifica, anche se solo con un punto di vantaggio rispetto alle tre inseguitrici, e i toscani che invece chiudono la graduatoria insieme a Fiorentina e Genoa con tre punti complessivi conquistati. Sulle frequenze di TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore Simone Braglia ha detto la sua.

Stasera il Milan può allungare in testa al campionato:

"Per me Milan e Roma sono le due squadre che hanno un'identità ben precisa e lasciano ben sperare. Il Milan questa sera deve assolutamente sfruttare l'occasione, se punti a grandi obiettivi non devi perdere punti con le piccole".