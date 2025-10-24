Marinozzi: "L'arrivo di Allegri, con quello di Tare, ha sopperito a una enorme mancanza che c’era”
Andrea Marinozzi, noto giornalista oggi nuovo volto di DAZN, è intervenuto così a Radio Rossonera prima della partita di questa sera tra Milan e Pisa, alle 20.45 a San Siro. Questo un estratto delle sue parole sul momento dei rossoneri di mister Massimiliano Allegri:
Ti aspettavi una partenza così?
"Così bene? Sì, ma non così sicuramente non primo in campionato. Però Allegri immaginavo si sarebbe sposato bene con questo gruppo, che aveva bisogno di un allenatore bravo anche a fare da parafulmine. Il suo arrivo, con quello di Tare ha sopperito a una enorme mancanza che c’era”.
Sulla lotta scudetto?
"Bisogna guardarsi indietro da quelli che fanno più paura, dall’Inter. Anche dal Napoli, perché i giudizi su di loro ora sono molto negativi, ma la realtà è un po’ diversa. Però l’Inter è la più pericolosa, sta facendo bene, Chivu sta facendo un buon lavoro ed è normale che se fossi un tifoso del Milan sarei preoccupato dai cugini lì dietro”.
DOVE VEDERE MILAN-PISA
Data: venerdì 24 ottobre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Sky, Tim Vision
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: ZUFFERLI
Assistenti: ROSSI L. – MASTRODONATO
IV uomo: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: DOVERI
