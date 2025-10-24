live mn Verso Milan-Pisa: Nkunku recuperato, Loftus no. Novità De Winter in difesa

Questa la probabile formazione del Milan: (3-5-2) Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Gimenez.

12.50 - Il Milan ha raccolto 16 punti nelle prime sette giornate di Serie A: nelle quattro precedenti stagioni in cui una squadra di Allegri aveva fatto altrettanto, ha sempre vinto lo Scudetto (Juventus 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19). Inoltre, nelle sette volte in cui il Milan è partito così bene nell’era dei tre punti, ha sempre chiuso tra le prime tre (tre Scudetti, tre secondi posti e un terzo posto).

12.30 - Questa sera il Milan ospita a San Siro il Pisa di Gilardino, in un match valido per l'ottava giornata di Serie A 2025/26. Max Allegri dovrà fare a meno degli infortunati Rabiot, Loftus-Cheek, Jashari, Pulisic, Estupinan e Balentien. De Winter va verso la prima da titolare, Nkunku recupera. La partita si gioca di venerdì perché la prossima settimana ci sarà il primo turno infrasettimanale del campionato, con i rossoneri che saranno ospiti dell'Atalanta a Bergamo martedì 28 ottobre. In vista della sfida contro la Dea la squadra si ritroverà domattina a Milanello per una sessione di scarico post partita: si comincia alle 11.

12.02 - Per la gara di questa sera a San Siro contro il Pisa, Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a diversi giocatori per infortunio: Jashari, Rabiot, Pulisic, Loftus-Cheek ed Estupinan. Per quanto riguarda quest'ultimo, l'esterno sudamericano ha subìto in nazionale una distorsione alla caviglia già operata e per questo il suo problema fisico viene trattato con la massima cautela dallo staff medico milanista. L'ex Brighton spera di tornare a disposizione martedì in casa dell’Atalanta.

11.48 - Se da una parte Massimiliano Allegri può sorridere per il recupero in attacco di Christopher Nkunku, che ha smaltito il problema al piede rimediato con la nazionale francese, dall'altra dovrà rinunciare anche stasera contro il Pisa a San Siro a Ruben Loftus-Cheek: l'inglese, che si era fatto male nella rifinitura prima della Fiorentina, ha fatto ieri un provino che però non è andato bene in quanto ha ancora fastidio alla coscia destra. Oltre a lui, non saranno a disposizione per infortunio nemmeno Rabiot, Pulisic, Jashari, Estupinan e anche il giovane Balentien (problemi fisici pure per quest'ultimo).

11.30 - Conquistato il primo posto dopo la scorsa giornata di campionato, il Milan vuole mantenere ora la vetta della classifica e per farlo dovrà battere stasera il Pisa a San Siro nell'anticipo dell'ottavo turno di Serie A. Max Allegri dovrà fare ancora a meno di Pulisic, Jashari, Rabiot, Estupinan e anche di Loftus-Cheek, mentre è recuperato Nkunku che partirà comunque inizialmente dalla panchina. In attacco spazio alla coppia composta da Leao e Gimenez. Saelemaekers, dopo aver giocato da trequartista contro la Fiorentina, tornerà sulla fascia destra. Sulla corsia opposta spazio ancora una volta a Bartesaghi, mentre in mezzo al campo verrà confermato il trio Fofana-Modric-Ricci. Una novità nella formazione iniziale rossonera rispetto alle ultime partite potrebbe essere la presenza di De Winter in difesa al posto di Tomori. Gabbia e Pavlovic completeranno la retroguardia milanista davanti ovviamente a Maignan.

I rossoneri sono da soli in vetta alla classifica e stasera, battendo i toscani, hanno la chance di allungare almeno per una notte sulle tre squadre che la inseguono a un punto (Napoli, Roma e Inter).


