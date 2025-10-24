Milan-Pisa: Leao-Gimenez in attacco, chance per De Winter in difesa
Conquistato il primo posto dopo la scorsa giornata di campionato, il Milan vuole mantenere ora la vetta della classifica e per farlo dovrà battere stasera sera il Pisa a San Siro nell'anticipo dell'ottavo turno di Serie A. Max Allegri dovrà fare ancora a meno di Pulisic, Jashari, Rabiot, Estupinan e anche di Loftus-Cheek, mentre è recuperato Nkunku che partirà comunque inizialmente dalla panchina.
In attacco spazio alla coppia composta da Leao e Gimenez. Saelemaekers, dopo aver giocato da trequartista contro la Fiorentina, tornerà sulla fascia destra. Sulla corsia opposta spazio ancora una volta a Bartesaghi, mentre in mezzo al campo verrà confermato il trio Fofana-Modric-Ricci. Una novità nella formazione iniziale rossonera rispetto alle ultime partite potrebbe essere la presenza di De Winter in difesa al posto di Tomori. Gabbia e Pavlovic completeranno la retroguardia milanista davanti ovviamente a Maignan.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)
Maignan
De Winter Gabbia Pavlovic
Saelemaekers Fofana Modric Ricci Bartesaghi
Leao Gimenez
A disp. : Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Athekame, Sala, Nkunku.
All.: Massimiliano Allegri
Ballottaggi: De Winter-Tomori 70-30%
Indisponibili: Pulisic, Jashari, Rabiot, Estupinan, Loftus-Cheek, Balentien.
Squalificati: -
Diffidati: -
DOVE VEDERE MILAN-PISA
Data: venerdì 24 ottobre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Sky, Tim Vision
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: ZUFFERLI
Assistenti: ROSSI L. – MASTRODONATO
IV uomo: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: DOVERI
