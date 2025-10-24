Desailly speranzoso: "Il Milan ha buoni giocatori: arrivo Modric e Rabiot porta a un altro livello"

vedi letture

Marcel Desailly, ex giocatore del Milan che con i rossoneri ha vinto tutto, è stato intervistato in esclusiva dal blog rossonero Milan Reports: un'occasione per ripercorrere il suo periodo come giocatore del Diavolo ma anche per parlare dell'attualità milanista. Queste le parole di Desailly sul Milan di oggi: "Ora speriamo solo che il Milan possa tornare al livello che avevamo noi in passato. Quando Maldini è entrato nella dirigenza del Milan, c’era quella fortuna, quello spirito. Credo sia stato tre o quattro anni fa che hanno vinto lo scudetto. Non sappiamo bene come abbiano fatto a vincerlo, ma si poteva vedere quella mentalità vincente che stava tornando nel sistema".

Continua Desailly: "Ora stiamo gestendo. Stiamo sperando. Abbiamo buoni giocatori. Il Milan ha buoni giocatori. Vedi, dico ancora “abbiamo”… Il Milan ha buoni giocatori. Forse la leadership tra questi giocatori non è abbastanza forte. Ma probabilmente stanno imparando. E puoi vederlo ora con l’arrivo di Rabiot e Modrić. Ovviamente, porta il Milan a un altro livello, insieme agli altri che devono, sai, alzare il proprio livello. Se tutti insieme allo stesso tempo cercano di dare il massimo, allora alla fine il Milan tornerà al suo livello".