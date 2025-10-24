M. Orlando: "Milan ha tutto per vincere campionato. Gimenez sta diventando fondamentale"

Questa sera, alle ore 20.45 a San Siro, il Milan ospita il Pisa in occasione dell'ottava giornata di campionato di Serie A Enilive. Sarà uno scontro testacoda con il Diavolo che guida in solitaria la classifica, anche se solo con un punto di vantaggio rispetto alle tre inseguitrici, e i toscani che invece chiudono la graduatoria insieme a Fiorentina e Genoa con tre punti complessivi conquistati. Sulle frequenze di TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore Massimo Orlando ha detto la sua.

Stasera il Milan può allungare in testa al campionato:

"Gimenez sta diventando fondamentale, lo vedo più tonico, partecipa di più. I risultati chiaramente aiutano. Sta diventando decisivo. Non si può parlare solo di Champions, il Milan ha tutto per vincere il campionato. Ha una squadra solida, ha comprato ottimi giocatori, la difesa beneficia della qualità che c'è ora"