De Winter a Milan TV: "Siamo un gruppo forte, a Milanello si è creato un bel clima. Stasera non sarà una partita così semplice"
MilanNews.it
Koni De Winter, difensore del Milan è intervenuto così a Milan TV nel pre partita di Milan-Pisa, in programma stasera alle 20.45. Ecco le sue dichiarazioni:
Sulla partita
"Mi aspetto una partita difficile, come ci ha detto il mister il Pisa è una squadra forte e ordinata, non sarà facile".
La forza del gruppo
"Siamo un gruppo forte insieme, ridiamo e scherziamo. A Milanello si è creato un bel clima, io mi sono ambientato bene e sono felice di essere qui".
DOVE VEDERE MILAN-PISA
Data: venerdì 24 ottobre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Sky, Tim Vision
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: ZUFFERLI
Assistenti: ROSSI L. – MASTRODONATO
IV uomo: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: DOVERI
