De Winter a Milan TV: "Siamo un gruppo forte, a Milanello si è creato un bel clima. Stasera non sarà una partita così semplice"

Koni De Winter, difensore del Milan è intervenuto così a Milan TV nel pre partita di Milan-Pisa, in programma stasera alle 20.45. Ecco le sue dichiarazioni:

Sulla partita

"Mi aspetto una partita difficile, come ci ha detto il mister il Pisa è una squadra forte e ordinata, non sarà facile".

La forza del gruppo

"Siamo un gruppo forte insieme, ridiamo e scherziamo. A Milanello si è creato un bel clima, io mi sono ambientato bene e sono felice di essere qui".

DOVE VEDERE MILAN-PISA

Data: venerdì 24 ottobre 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Sky, Tim Vision

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: ZUFFERLI

Assistenti: ROSSI L. – MASTRODONATO

IV uomo: COLLU

VAR: GARIGLIO

AVAR: DOVERI