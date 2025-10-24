MN - Milan-Pisa, applausi per l'ex rossonero Gilardino
Alla lettura delle formazioni di Milan-Pisa Alberto Gilardino, allenatore dei toscani con un passato vincente in rossonero, è stato omaggiato da San Siro con un bell'applauso.
Nel pre partita l'ex attaccante ha raccontato a DAZN le sue emozioni nel tornare da avversario a San Siro: “Tornare qua è sempre emozionante per quello che è stato nella mia carriera da giocatore. Stasera torno in altre vesti, conosco le difficoltà della gara, ma allo stesso tempo vogliamo fare una partita di personalità. Conosciamo le qualità del Milan in questo momento e anche l’attitudine che gli ha dato Allegri. Vogliamo starci dentro la gara e fare bene”.
