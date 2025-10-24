Allegri a DAZN: "Speriamo che stasera si sblocchi Ricci. Ci vuole grande rispetto per il Pisa"
Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Pisa. Queste le sue dichiarazioni:
Oggi servirà grande attenzione e giocare di testa.
“Sono partite sempre molto difficili, il Pisa ha sempre fatto ottime partite. Solo a Bologna è rimasto in 10 e ha preso 4 gol. Una squadra fisica, sono molto bravi sulle palle inattive. Ci vorrà grande attenzione in fase difensiva. Soprattutto ci vuole grande rispetto per il Pisa”.
Gimenez è imprescindibile?
“Sta facendo molto bene, sta crescendo. Sono contento per lui. Nkunku oggi è a disposizione, appena avremo Pulisic a disposizione avrò quattro attaccanti molto importanti. Credo che lui e Leao possano giocare da prima punta”.
Cosa ti dà Ricci in più di Rabiot? Su cosa lavorate?
“Samuele sta facendo molto bene, è cresciuto molto. È un ragazzo molto intelligente fuori dal campo e in campo soprattutto. È molto equilibrato. Credo che in questo momento abbia bisogno di un regista vicino e lo sta facendo molto bene perché in futuro potrà diventare un regista. In questo momento è più dinamico e può fare meglio la mezz’ala”.
Anche qualche gol…
“Sì, anche perché è molto preciso nei tiri. Speriamo che stasera si sblocchi”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan