Allegri a DAZN: "Speriamo che stasera si sblocchi Ricci. Ci vuole grande rispetto per il Pisa"

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Pisa. Queste le sue dichiarazioni:

Oggi servirà grande attenzione e giocare di testa.

“Sono partite sempre molto difficili, il Pisa ha sempre fatto ottime partite. Solo a Bologna è rimasto in 10 e ha preso 4 gol. Una squadra fisica, sono molto bravi sulle palle inattive. Ci vorrà grande attenzione in fase difensiva. Soprattutto ci vuole grande rispetto per il Pisa”.

Gimenez è imprescindibile?

“Sta facendo molto bene, sta crescendo. Sono contento per lui. Nkunku oggi è a disposizione, appena avremo Pulisic a disposizione avrò quattro attaccanti molto importanti. Credo che lui e Leao possano giocare da prima punta”.

Cosa ti dà Ricci in più di Rabiot? Su cosa lavorate?

“Samuele sta facendo molto bene, è cresciuto molto. È un ragazzo molto intelligente fuori dal campo e in campo soprattutto. È molto equilibrato. Credo che in questo momento abbia bisogno di un regista vicino e lo sta facendo molto bene perché in futuro potrà diventare un regista. In questo momento è più dinamico e può fare meglio la mezz’ala”.

Anche qualche gol…

“Sì, anche perché è molto preciso nei tiri. Speriamo che stasera si sblocchi”.