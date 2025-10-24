MIL-PIS (1-1): doppio cambio, entrano Nkunku e Athekame

Le prime mosse del Milan arrivano al minuto 76. Entrano Christophe Nkunku e Zachary Athekame, per provare l'arrembaggio finale. Escono Santi Gimenez e Davide Bartesaghi, autore di un'altra buona prova.

MILAN-PISA 1-1
Marcatori: 7' Leao (M), 59' Cuadrado su rigore (P)

LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi (76' Athekame); Gimenez (76' Nkunku), Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Sala. All. Massimiliano Allegri.

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol (45' st Calabresi), Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni (71' Vural), Bonfanti (45' st Cuadrado); Nzola, Meister (71' Moreo). A disp.: Andrade, Scuffet, Angori, Marin, Leris, Hojholt, Buffon, Piccinini, Denoon, Pereira. All. Alberto Gilardino. 