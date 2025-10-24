MIL-PIS (1-0): intervallo. Leao lancia un Milan in controllo

MILAN-PISA 1-0, FINE PRIMO TEMPO. È un Milan in assoluto controllo quello che chiude i primi 45 minuti della gara contro il Pisa a San Siro, nell'ottava giornata di campionato di Serie A Enilive. I rossoneri partono mettendo subito in chiaro le cose e andando in vantaggio dopo soli sette minuti grazie a Rafael Leao che, dopo la doppietta contro la Fiorentina, sembra averci preso gusto. Terzo gol consecutivo per il portoghese e primo tempo da migliore in campo: il Pisa per fermarlo può ricorrere solo alle maniere forti.

Per il resto della frazione di gioco il Milan passa in gestione ma non appena si crea l'occasione o si apre lo spazio è rapido a creare la situazione pericolosa. Ci sono state occasioni con Leao, Gimenez e Modric per raddoppiare: il secondo gol non è però arrivato e questa è forse l'unica pecca di un primo tempo altrimenti assolutamente positivo. Ora nei secondi 45 minuti la squadra di Allegri dovrà essere brava a mantenere altra la guardia e se possibile iniziare la ripresa come aveva iniziato il primo tempo, con grande intensità.