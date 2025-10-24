MN - Il dato ufficiale sugli spettatori a San Siro per Milan-Pisa
È arrivato il dato degli spettatori presenti questa sera a San Siro per Milan-Pisa, sfida valida per l'ottava giornata di Serie A Enilive: sono 72.615 le persone sugli spalti del Meazza per la partita contro i toscani.
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Athekame, Sala, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.
PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni, Bonfanti; Nzola, Meister. A disp.: Andrade, Scuffet, Angori, Marin, Leris, Hojholt, Cuadrado, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Denoon, Pereira. All. Alberto Gilardino.
