Zufferli dirigerà Milan-Pisa: i precedenti con i due club

vedi letture

E' stato designato l'arbitro per la gara di questa sera tra Milan e Pisa, valida per l'8^ giornata di Serie A: a dirigere la partita sarà Luca Zufferli della sezione di Udine. L'unico precedente con i rossoneri risale al 27 settembre 2024: Milan-Lecce 3-0 (Morata, Theo Hernandez e Pulisic). A coadiuvare il direttore di gara saranno Rossi e Mastrodonato, mentre al Var ci saranno Gariglio e Doveeri. Con il Pisa Zufferli ha quattro precedenti tra Serie C e B: una vittoria, due pareggi e una sconfitta per i toscani con il fischietto friulano.

Ecco la squadra arbitrale al completo:

Arbitro: ZUFFERLI

Assistenti: ROSSI L. – MASTRODONATO

IV uomo: COLLU

VAR: GARIGLIO

AVAR: DOVERI