Marianella: "Contento che giochino Bartesaghi, De Winter e Gimenez"
Massimo Marianella, giornalista e opinionista, è intervenuto nello studio del pre-partita di Milan-Pisa di Sky Sport 24. Queste le sue dichiarazioni: "Milan molto forte con talento e fisicità e un ottimo allenatore. Sono contento che giochino Bartesaghi, che può essere il futuro a sinistra, De Winter e Gimenez sono un suo estimatore".
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Athekame, Sala, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.
PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni, Bonfanti; Nzola, Meister. A disp.: Andrade, Scuffet, Angori, Marin, Leris, Hojholt, Cuadrado, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Denoon, Pereira. All. Alberto Gilardino.
