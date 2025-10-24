“Programmi le partite in un altro continente ma ti riempi la bocca con “Il calcio è della gente”. Lega Serie A vergogna!”. Bloccato lo striscione della Sud
“Programmi le partite in un altro continente ma ti riempi la bocca con “Il calcio è della gente”. Lega Serie A vergogna!”. Questo lo striscione, bloccato all'ingresso di San Siro, che la Curva Sud Milano aveva preparato in protesta alla possibilità che Milan-Como si giochi a Perth, in Australia, a febbraio 2026.
MILAN-PISA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Leão, Gimenez. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Odogu, Tomori; Sala; Nkunku. All.: Allegri.
PISA (3-5-2): Šemper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni, Bonfanti; Meister, Nzola. A disp.: Nicolás, Scuffet; Calabresi, Denoon; Angori, Cuadrado, Højholt, Léris, Marin, Piccinini, Vural; Buffon, Lorran, Moreo. All.: Gilardino.
Arbitro: Zufferli di Udine.
