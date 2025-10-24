Del Piero su Pulisic: “Giocatore più pericoloso del Milan. Livello eccezionale”

Alessandro Del Piero, leggenda bianconera, è stato intervistato da ESPN dove ha parlato di Christian Pulisic, pedina fondamentale dei rossoneri e uno dei volti principali del Mondiale 2026 che si giocherà tra Canada, Messico e Stati Uniti, paese natale dell'attaccante rossonero nonché giocatore simbolo della prorpia nazionale. Queste le sue parole:

“Il suo ruolo nel Milan è molto chiaro e continua a migliorare mese dopo mese, anno dopo anno. In questo momento, è chiaramente il giocatore più pericoloso del Milan. Non solo come attaccante, segnando gol o fornendo assist, o come creatore di gioco, ma anche come centrocampista che collega il gioco tra centrocampo e attacco. Sta giocando a un livello eccezionale da un bel po’ di tempo… Arriva a questo Mondiale all’età perfetta, con un po’ di esperienza alle spalle“.