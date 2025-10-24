Borghi: "L'ingresso di Gimenez contro la Fiorentina ha fatto rinascere Leao"

vedi letture

Stefano Borghi, noto giornalista e telecronista è intervenuto così in merito al momento del Milan in Serie A. Ecco un estratto delle sue considerazioni sui rossoneri, impegnati stasera a San Siro contro il Pisa:

Su Leao insieme a Gimenez

“Contro la Fiorentna è stata la serata di Rafa Leao, a me era piaciuto tutto sommato anche nella consegna che rimane però un po’ complicata di numero 9. Mi era piaciuto per l’atteggiamento, l’atteggiamento di Leao c’è stato fino all’inizio perchè ha tentato di venire in basso, ha tentato di proporsi come approdo per uscire del pallone, poi per me rimangono cose un po’ complicate da interpretare per lui, però con questo tipo di atteggiamento la strada è quella giusta.

Poi però quando è entrato Gimenez e lui è andato sotto punta e ha potuto tornare nel suo regno sulla sinistra, Leao è stato decisivo prendendosi la responsabilità del tiro da fuori, di andare a calciare il suo primo rigore con la maglia del Milan. Il modo in cui ha giocato questa partita, il modo in cui Leao si è presentato a questa stagione, è la vera grande notizia per il Milan”.