Santiago Gimenez non segna in Serie A da 510 minuti
Dopo Rafael Leao è giunto il tempo di Santiago Gimenez. Nelle ultime uscite stagionali il messicano è sembrato essere in netta crescita, di fiducia e condizione. Quello che gli manca, arrivati a questo punto, è il gol, che in campionato manca da un po' di tempo, forse troppo.
Il Bebote non segna infatti in Serie A da 510 minuti, dalla doppietta proprio a San Siro contro il Bologna la domenica prima la finale di Coppa Italia di Roma. Un periodo che sembra infinito ma durante il quale Gimenez ha imparato tanto, soprattutto a mettersi al servizio dei compagni ed adattarsi alle richieste di Allegri, sicuro che più prima che poi il suo numero 7 si sbloccherà una volta e per tutte. E chissà che la sfida di questa sera contro il Pisa non possa essere l'occasione giusta.
