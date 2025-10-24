Il bilancio del Milan nelle ultime sfide contro le neopromosse

Il bilancio del Milan nelle ultime sfide contro le neopromosseMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:40News
di Lorenzo De Angelis

Ieri nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Pisa Massimiliano Allegri ha parlato di tabù neopromosse, anche perché contro l'unica affrontata fino a questo momento in stagione è arrivata una sconfitta inaspettata, quella della prima giornata di campionato contro la Cremonese

Di seguito il bilancio del Milan nelle ultime partite contro le neopromosse in Serie A dalla stagione 2024/25: 

Milan-Cremonese 1-2 (2025/26)
Venezia-Milan 0-2 (2024/25)
Milan-Como 2-1(2024/25)
Milan-Parma 3-2 (2024/25)
Como-Milan 1-2 (2024/25)
Milan-Venezia 4-0 (2024/25)
Parma-Milan 2-1 (2024/25)