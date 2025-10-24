La figlia di Ancelotti: “Con Gattuso non parla più. Nello spogliatoio si trasforma”
In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Katia Ancelotti, figlia del grande allenatore Carlo, ha parlato di sé e della carriera del padre, raccontando anche degli episodi curiosi. Ecco un estratto sui tempi principali.
Ha vissuto il calcio da piccolissima: dalla Reggiana, del Milan e poi delle grandi piazze europee. Lo trova cambiato? "È diventato un business a tutti gli effetti ma a ben guardare è rimasto uguale: tutto ruota attorno alla passione del tifoso, all'emozione che una partita di calcio a qualsiasi livello regala. Ancora oggi è questo che tiene in vita la baracca"
Non è cambiato, nonostante sia l'allenatore più titolato d'Europa? "Macchè. Naturalmente si è evoluto nel suo lavoro ma come persona resta quello di sempre: il semplicione che mangia male, veste così così, non sa guidare bene e non mi ascolta. Ecco, questa è un'altra cosa di lui che detesto".
È davvero così come appare: non si scompone mai? "In campo e nello spogliatoio succede, dicono. Mio fratello Davide e mio marito Mino raccontano di sfuriate pazzesche, una versione di papà a me sconosciuta. Vorrei vederlo nella vita così, ogni tanto".
Con Gattuso ha chiarito? Gli subentrò a Napoli dopo l'esonero senza dirgli nulla. Erano molto amici.
"Non si sono più sentiti, né visti. Papà ci è rimasto male e non fa finta di niente. Rino non lo ha mai più chiamato, probabilmente si rivedranno al Mondiale, ci auguriamo tutti che l'Italia ci vada. Sarebbe bella una finale Brasile-Italia, l'ultima c'era stata nel 1994, papà era il secondo di Sacchi. Gattuso dov'era?!".
Tutti i suoi ex calciatori lo amano? "Mai sentito un commento negativo. Eppure dai racconti che ricevo quando si arrabbia è terribile. Di papà resta impressa la persona".
