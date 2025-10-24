Pellegatti non si fida: “Stasera partita trappola. Allegri avrà gridato più del solito”

Quest sera la capolista ospita il fanalino di coda della classe Pisa, squadra toscana che nonostante la classifica è una squadra più viva che mai che ha messo in difficolta tutte le sue avversarie. Proprio per questo bisogna stare attenti a non cadere nella trappola della partita semplice contro una neopromossa, perchè di semplice c'è ben poco. In merito si è espresso Carlo Pellegatti nel suo ultimo video sul suo canale YouTube. Queste le sue parole:

"Allegri cerca di raggiungere il suo obiettivo volando basso. Massimiliano Allegri vola basso. Questa sera avrà già messo nella testa dei giocatori l'importanza di questa partita trappola perchè questa sera il Milan gioca una partita trappola. Facile prepararla con Napoli, Juventus, Fiorentina, Bologna, ma questa è una partita trappola perchè c'è la prima contro l'ultima. Massimiliano Allegri secondo me questa settimana ha urlato più del solito perchè non vuole vanificare le vittorie contro Napoli, Fiorentina e Bologna e il pareggio di Torino, perdendo o pareggiando contro il Pisa, squadra che subisce pochissimi gol e ne fa altrettanto pochi. È una squadra che rispetto alle altre non ti da uno spazio, non ti darà un metro, ci saranno sempre addosso, quindi partita trappola ma abbiamo Allegri. I ragazzi hanno troppa voglia di continuare questa marcia verso l'alto".